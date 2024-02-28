



Новая Зеландия отменяет запрет на курение

Спустя несколько месяцев после смены руководства Новой Зеландии новое правительство решило отменить закон, призванный полностью запретить курение в стране.



Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и его консервативное правительство решили отменить решение предыдущего правительства о запрете продажи сигарет в стране.



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Закон, принятый предыдущим правительством во главе с Джасиндой Ардерн, предполагал полный запрет на продажу сигарет всем, кто родился после 2009 года, что с годами привело бы к полному запрету на продажу табака.



Это самый строгий закон против курения, который когда-либо знал мир, и он должен был, помимо прочего, уменьшить количество никотина для тех жителей страны, которые курят и не попадают под действие закона.



Исследователи и представители здравоохранения страны раскритиковали это решение и назвали его "позорным". С другой стороны, правительство Новой Зеландии обещает, что представит лучший план по борьбе с курением.



После решения, принятого в Новой Зеландии, которая стала первой страной в мире, запретившей курение, премьер-министр Риши Сунак также пообещал, что будет добиваться полного запрета курения в Великобритании.

