



Новая угроза: Российские силы восстановили и используют аэропорт в Алеппо

Отношения между Израилем и Россией могут подвергнуться испытанию. На этой неделе военный аэропорт "Алжир" на севере Сирии вблизи Алеппо вновь открылся - примерно через два года после того, как он был разрушен .



Российские ВКС скоро начнут летать с восстановленного и модернизированного аэропорта - что может стать проблемой для Израиля.



Сирийский военный аэропорт восстановлен с помощью России, и вокруг него было размещено большое количество зенитных батарей. Ожидается, что в предстоящий период сирийские ВВС и российские ВКС будут использовать этот аэропорт совместно.



Израильские службы безопасности опасается, что иранцы будут использовать аэропорт для переброски вооружений. Израилю будет трудно противодействовать этому военным путем, из опасения повредить российское оборудование или самолеты.



В Израиле с беспокойством следят за деятельностью России в аэропорту. Есть опасения, что русские предоставят "льготы" в аэропорту иранцам - в обмен на их военную помощь российской армии в войне в Украине.





