



Новая столица Египта - город-призрак стоимостью 60 миллиардов евро

Немецкий канал Deutsche Welle опубликовал репортаж о новой административной столице Египта, в которую никто не хочет переезжать.



Репортаж подталкивает к заключению о том, что самый амбициозный проект Абдель Фаттаха ас-Сиси может оказаться провалом.



Египет готовится к переносу столицы - огромный футуристический город посреди пустыни, станет новой столицей для шести миллионов человек.



В новой столице будет самый большой небоскреб и самый большой парк в мире, и, несмотря на все эти великие идеи, почти никто не хочет туда переезжать.



Новая столица внезапно появилась, как наваждение в пустыне, примерно в шестидесяти километрах от Каира, возводимая правительством в течение семи лет и превозносимая как символ египетских устремлений.



Проект должен стать новой столицей, чтобы облегчить бремя Каира, который страдает от демографического взрыва, и подрядчики, построившие город говорят, что строительство завершается - несмотря на отсутствие спроса.



Некоторые микрорайоны уже завершены, но говорят, что только пять человек переехали жить в один из завершенных на данный момент микрорайонов.



Приехавшие жалуются на отсутствие магазинов, инфраструктуры и здания, покрытые песком.



Большие торговые центры украшены декорациями, но внутри они совершенно пусты.



В коммерческом центре достроено несколько магазинов, но работает только один из них, и покупателей почти нет.



Правительство должно было переехать в новую столицу еще два года назад, но теперь планируется, что это произойдет в январе следующего года.



Строители скептически относятся к тому, что миллионы людей внезапно переедут в новую столицу в ближайшие месяцы.



В репортаже говорится: "Это великолепное творение президента Абделя Фаттаха аль-Сиси, как говорят, обошлось в шестьдесят миллиардов евро, и большая часть этой суммы была взята в дорогих кредитах. Теперь многие критики говорят, что это была пустая трата денег".