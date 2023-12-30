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Новая ракета, примененная РФ в Украине, может оказаться угрозой и для Израиля
30.12.2023 21:47 Аркадий Бочаровский

Новая ракета, примененная РФ в Украине, может оказаться угрозой и для Израиля


Российская технологическая инновация, примененная в  Украине, вскоре может угрожать и Израилю, - крылатая ракета, отстреливающая тепловые ловушки.  
 
В ходе недавних массированных атак в Украине Россия начала использовать технологическую новинку - крылатые ракеты, отстреливающая тепловые ловушки во время полета. 

Поскольку между Россией и Ираном существует тесное сотрудничество, есть вероятность, что вскоре мы увидим эту угрозу в небе над Израилем на крылатых ракетах хути, Хизбаллы или даже на их беспилотниках.

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