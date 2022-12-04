



Новая полоса на шоссе №1. Штраф за незаконный проезд - 500 шекелей

В прошлую пятницу на шоссе №1, от развязки Даниэль до въезда в туннели Харель, начал действовать новый маршрут "Натив плюс", который позволяет пассажирам общественного и кооперативного транспорта (3 пассажира, включая водителя), объехать пробки и сократить время поездки в Иерусалим.



Специальный 26-километровый маршрут работает с воскресенья по четверг в утренний час пик, с 06:30 до 09:30, и по пятницам с 12:00 до 17:00 или до начала Шаббата. В остальные часы полоса открыта для всех участников дорожного движения.



Среднее время в пути от Латруна до Хемед по “плюсовой полосе” составило около 21,5 минуты, по сравнению с примерно 29 минутами на автомобиле по обычным маршрутам. Скорость движения по "плюсовой полосе" составляла в среднем 78 км/ч, а по обычным полосам - 66 км/ч.



Согласно правилам, незаконный проезд на "Натив Плюс" влечет за собой штраф в размере 500 шекелей.







