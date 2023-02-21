



Новая гонка вооружений? Россия приостановила свое участие в договоре об СНВ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре между РФ и США об СНВ - о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений (ядерного оружия).



Он уточнил, что РФ не выходит из соглашения, а только приостанавливает свое участие.



Перед этим он обвинил НАТО в модернизации украинских беспилотников, которыми пытались нанести удары по ядерным объектам РФ: аэродромам в Саратове и Рязани.



"Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто", - сказал Путин.



Взаимный осмотр ядерных объектов - часть договора СНВ, участие в котором приостановила Москва.



Также Путин сказал, что Россия будет настаивать на том, что к этому договору присоединились два члена НАТО со своим арсеналом ядерного оружия - Британия и Франция.



Договор СНВ-III вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.



В начале февраля НАТО обвинило Россию в невыполнении требований по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, который «способствует стабильности в мире».