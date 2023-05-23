Нормализация с Израилем: какие требования выдвигает Саудовская Аравия
Саудовская Аравия требует от администрации Байдена разморозить несколько крупных оружейных сделок, а также создать военный союз с США и разрешить полномасштабную ядерную программу в обмен на нормализацию отношений с Израилем.
Об этом сообщает 12-й канал.
Как известно, США выступают посредником в переговорах относительно нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
Согласно отчету, также Эр-Рияд требует, чтобы Израиль начал мирный процесс с палестинцами, который приведет "к решению о создании двух государств".