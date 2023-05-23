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Нормализация с Израилем: какие требования выдвигает Саудовская Аравия
23.05.2023 20:55 Алина Груднева

Нормализация с Израилем: какие требования выдвигает Саудовская Аравия

Саудовская Аравия требует от администрации Байдена разморозить несколько крупных оружейных сделок, а также создать военный союз с США и разрешить полномасштабную ядерную программу в обмен на нормализацию отношений с Израилем.

Об этом сообщает 12-й канал.

Как известно, США выступают посредником в переговорах относительно нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Согласно отчету, также Эр-Рияд требует, чтобы Израиль начал мирный процесс с палестинцами, который приведет "к решению о создании двух государств".


 

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