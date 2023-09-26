



Нормализация отношений с Израилем: Индонезия следующая?

Индонезия вряд ли нормализует отношения с Израилем в ближайшее время, учитывая многолетнюю приверженность Джакарты поддержке палестинского дела и риск вызвать волнения в государстве, даже если Саудовская Аравия осуществит спорный план. Тенденция к нормализации, похоже, замедлилась в конце президентства Трампа после того, как Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко и Судан официально установили отношения с Израилем. Но в последние недели сообщения о том, что Саудовская Аравия все ближе приближается к установлению официальных отношений с Израилем, подняли вопрос о том, кто может последовать за ней следующим.



Багус Хендранинг Кобарсий, директор по делам Ближнего Востока в министерстве иностранных дел Индонезии, подчеркнул этот вопрос, заявив, что Индонезия “не намерена” устанавливать дипломатические отношения с Израилем.



“Мы не собираемся этого делать, пока Палестина не обретет независимость”, – сказал он.



Аналитики утверждают, что основной проблемой, которая может сорвать любое потенциальное соглашение о нормализации, являются пропалестинские настроения, которые глубоко пронизывают государство и восходят ко времени отца-основателя Индонезии Сукарно. Сити Мутиах Сетиавати, преподаватель международных отношений в Университете Гаджа Мада (UGM) в Джокьякарте на индонезийском острове Ява, говорит, что страна поддерживает палестинское дело из-за своих внешнеполитических принципов.



“Мы, как колонизированная страна, сочувствуем палестинской нации”, – сказал Сетиавати, выдвигая в качестве основной причины принцип “исламского братства”. ”Большая часть индонезийской мусульманской общины не может принять начало дипломатических отношений с Израилем.



“Существует исламская солидарность, которая должна учитываться государством, потому что большинство думает именно так, – считает аналитик, имея в виду население Индонезии, почти 90% которого являются мусульманами. Такие взгляды стали представлять значительную часть населения, причем многие индонезийцы категорически отвергают возможность нормализации ситуации.



Акнолт Кристиан Пакпахан, преподаватель международных отношений в Католическом университете Парахьянган (UNPAR) в Бандунге, индонезийская провинция Западная Ява, согласился, заявив, что “как страна средней державы, позиция Индонезии является очень стратегической в ​​плане оказания поддержки Палестине”.



“Сама Индонезия в настоящее время также начинает позиционировать себя как новая влиятельная страна в международном мире”, – сказал он.



Согласно национальному опросу, проведенному Saiful Mujani Research and Consulting, 69 процентов индонезийцев не любят Израиль, и только 20 процентов имеют о стране положительное впечатление. Антиизраильские настроения настолько глубоки, что в этом году руководящий орган мирового футбола, FIFA, лишил Индонезию права принимать чемпионат мира среди юношей до 20 лет 2023 года после того, как некоторые политики и граждане выступили против участия Израиля.



Моник Рийкерс, основательница некоммерческой организации “Хадасса”, заявила, что “Индонезии пора присоединиться к Соглашениям Авраама”.

“Индонезия должна сосредоточиться на благосостоянии самой Индонезии, а для решения палестинского вопроса Индонезия должна установить дипломатические отношения”, – сказала она. “Индонезия не может ничего сделать издалека”.



По ее словам, Индонезия нуждается в израильских технологиях и инновациях в области кибербезопасности, обороны, здравоохранения, зеленой энергетики, управления водными ресурсами, сельского хозяйства и телекоммуникаций. Хотя Индонезия публично отрицает планы установить связи с Израилем, согласно статистике, опубликованной министерством торговли, в 2022 году Индонезия экспортировала в Израиль нефть и газ на сумму 185,2 млн долларов, а импортировала из Израиля товаров на 47,8 млн долларов. Объем торговли между двумя странами превысил 100 млн долларов в год с 2018 по 2022 год.



Пакпахан, лектор Unpar, считает, что “Индонезия по-прежнему поддерживает недипломатические отношения с Израилем и не полностью закрыта от отношений с Израилем”.