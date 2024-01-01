



Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус осужден по делу о трудовом законодательстве

Бангладешский лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус был осужден в понедельник, 1 января, по делу о трудовом законодательстве, которое его сторонники критиковали как политически мотивированное.



83-летнему Юнусу приписывают избавлении миллионов людей от нищеты благодаря его новаторскому банку микрофинансирования, но он получил преследования со стороны премьер-министра Шейх Хасины, которая обвинила его в "высасывании крови" из бедных.



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Хасина сделала несколько язвительных словесных выпадов в адрес уважаемого во всем мире лауреата Нобелевской премии мира 2006 года, которого когда-то считала своим политическим соперником.



Юнус и трое его коллег из Grameen Telecom, одной из основанных им компаний, были обвинены в нарушении трудового законодательства, когда они не создали в компании фонд социального обеспечения работников.



Суд по трудовым спорам в столице Дакке признал их виновными и приговорил к "шести месяцам тюремного заключения", сообщил AFP главный прокурор Хуршид Алам Хан, добавив, что все четверо были немедленно выпущены под залог до рассмотрения апелляций.

