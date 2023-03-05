



Нобелевский лауреат Дан Шехтман: Я смертельно боюсь демографии ультраортодоксов

Нобелевский лауреат профессор Дан Шехтман выступил в рамках мероприятия Шабаттарбут в Беэр-Шеве.



Шехтман сообщил собравшимся, что "самая большая проблема в Израиле - это демография. Страна движется в плохом направлении, я до смерти боюсь ультраортодоксов".



По его словам, "группы, которые быстро размножаются, у которых множество детей, и это люди, которые по определению против образования, воспитания и работы. Они доят Государство Израиль. Я не знаю другой религии в мире, которая запрещает образование".