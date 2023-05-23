



Нир Баркат просит главу антимонопольного ведомства уйти в отставку

Министр экономики и промышленности Нир Баркат вызвал главу Управления по вопросам конкуренции Израиля Михаль Коэн и попросил ее уйти в отставку. Коэн возглавляла Управление в течение последних двух лет, начиная с августа 2021 года в качестве исполняющей обязанности главы.



“Из-за глубокого отсутствия доверия между нами и невозможности продолжать работу таким образом, когда профессиональные пробелы так велики, а глава органа власти отказывается принимать и реализовывать политику министра, а также в связи с неудачами в работе министр Баркат попросил регулятора конкуренции Михаль Коэн уйти с ее должности”, – заявило Министерство экономики и промышленности.