



Николас Мадуро посетит Россию с официальным визитом

Президент Венесуэлы сделал это заявление в телеэфире. Однако Мадуро не уточнил, когда состоится его поездка.



Об этом сообщает агентство ТАСС.



“Передайте президенту Путину, что я скоро приеду к нему”, — сказал Мадуро, обращаясь к послу России в Венесуэле Сергею Малик-Багдасарову.



О согласовании визита Николаса Мадуро пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упомянул еще в январе. Якобы в этой встрече теперь есть потребность. Но о терминах тоже не было сказано ни слова.

