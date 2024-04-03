Новости » Политика
Николас Мадуро посетит Россию с официальным визитом
03.04.2024 05:30 MIGnews.com

Николас Мадуро посетит Россию с официальным визитом

Президент Венесуэлы сделал это заявление в телеэфире. Однако Мадуро не уточнил, когда состоится его поездка.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

“Передайте президенту Путину, что я скоро приеду к нему”, — сказал Мадуро, обращаясь к послу России в Венесуэле Сергею Малик-Багдасарову.

О согласовании визита Николаса Мадуро пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упомянул еще в январе. Якобы в этой встрече теперь есть потребность. Но о терминах тоже не было сказано ни слова.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы