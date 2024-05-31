



Никита Джигурда объявил о том, что он отправляется на войну

Киевлянин Никита Джигурда в 63-летнем возрасте объявил о том, что он намерен отправиться на фронт. Только воевать он будет против земли, которая его вырастила.



“Никита Джигурда договорился о службе в зоне СВО в том же подразделении, где состоят муж Елены Блиновской и бывший адвокат Эльман Пашаев”, - сообщают с утра РИА Новости.



Ранее Джигурда катался по Донбассу, возил гуманитарку русским оккупантам и позировал на фоне огневых батарей. Посмотрим, как ему эта распальцовка поможет в боевых условиях, если он, конечно, поедет на фронт.



