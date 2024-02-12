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Нидерланды будут обжаловать решение суда об экспорте деталей F-35 в Израиль
12.02.2024 17:29 MIGnews.com

Нидерланды будут обжаловать решение суда об экспорте деталей F-35 в Израиль

Правительство Нидерландов объявило, что будет обжаловать решение суда, запретившего экспорт деталей истребителей F-35 в Израиль из-за опасений, что они будут использованы для "нарушения международного права в Газе".

Три правозащитные организации подали гражданский иск против Нидерландов в декабре, утверждая, что властям необходимо пересмотреть лицензию на экспорт в свете военных действий Израиля в Газе.

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В прошлом власти Нидерландов заявляли, что неясно, имеют ли они вообще право вмешиваться в поставки, являющиеся частью операции под управлением США, которая поставляет детали всем партнерам F-35.

Юристы правительства также утверждали, что если голландцы не будут поставлять детали со склада, расположенного в Нидерландах, Израиль сможет легко приобрести их в другом месте.

Экспорт должен быть прекращен в течение семи дней.
 

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