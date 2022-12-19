



"New York Times демонизирует Израиль на протяжении десятилетий"



Лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу заявил, что продолжат игнорировать "необоснованные советы" New York Times после того, как газета опубликовала в субботу редакционную статью с предупреждением о том, что его будущее ультраправое и ультрарелигиозное правительство представляет опасность для израильской демократии.



В статье, озаглавленной "Идеал демократии в еврейском государстве под угрозой", утверждалось, что хотя Нетаниягу победил на выборах честным путем, далеко идущие полномочия, которые он может предоставить своим ультраправым и ультраортодоксальным партнерам, создают реальную угрозу демократическим ценностям.



В короткой записи в Твиттере в воскресенье Нетаниягу обвинил издание в том, что оно "годами хоронило Холокост на своих последних страницах и десятилетиями демонизировало Израиль", и обвинил газету в том, что теперь оно "постыдно призывает к подрыву избранного нового правительства Израиля".



"Пока NYT продолжает делегитимизировать единственную истинную демократию на Ближнем Востоке и лучшего союзника Америки в регионе, я буду продолжать игнорировать ее необоснованные советы и вместо этого сосредоточусь на строительстве более сильной и процветающей страны, укреплении связей с Америкой, расширении мира с нашими соседями и обеспечении будущего единственного и неповторимого еврейского государства", - написал .



В своей редакционной статье в субботу редакция Times заявила, что она была "твердым сторонником Израиля и формулы разрешения палестино-израильского конфликта по формуле решения два государства для двух народов", но будущее правительство Нетаниягу представляет собой "значительную угрозу будущему Израиля - его направлению, его безопасности и даже самой идее еврейского отечества".