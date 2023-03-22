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Нетаниягу встретится с Сунаком: детали предстоящего визита в Лондон
22.03.2023 20:42 Алина Груднева

Нетаниягу встретится с Сунаком: детали предстоящего визита в Лондон

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен встретиться со своим британским коллегой Риши Сунаком.

Это произойдет в ходе его визита в Лондон.

По данным канцелярии главы израильского правительства, это будет первая встреча Нетаниягу с Сунаком с момента вступления в должность.

Ожидается, что они встретятся в эту пятницу, 24 марта. Стороны обсудят, среди прочего, ядерный потенциал Ирана и угрозы, исходящие со стороны Исламской Республики.

Также Нетаниягу планирует встретиться с министром внутренних дел Великобритании Суэллой Браверман. Вечером, 25 марта, Нетаниягу вылетит из Лондона, чтобы вернуться в Израиль рано утром, в воскресенье.
 

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