



Нетаниягу: разгромлены 18 из 24 батальонов ХАМАСа

Армия обороны Израиля уничтожила 18 из 24 батальонов террористической организации ХАМАС в Газе.



Об этом рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.



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"Мы находимся на пути к полной победе. Цели - ликвидация ХАМАСа, освобождение заложников и освобождение Газы, которая больше не будет угрозой, - это вопрос нескольких месяцев", - сказал Нетаниягу.



Глава израильского правительства также обратился к семьям похищенных, которые по-прежнему удерживаются террористами в Газе.



"Мы ни на минуту не прекращаем работать над их освобождением. Продолжение военного давления на ХАМАС является необходимым условием. Подчинение требованиям ХАМАСа привело бы к новой катастрофе", - добавил он.