



Нетаниягу призвал оппозицию присоединиться к чрезвычайному правительству

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ходе вечернего обращения к нации призвал оппозицию присоединиться к чрезвычайному правительству национального единства "без каких-либо предварительных условий".



По его словам, объединиться следует, как во время Шестидневной войны 1967 года.



По словам премьера, есть пять основных вопросов, которые будут рассмотрены: победа над террористами, подготовка к масштабной наступательной операции в Газе, сохранение безопасности на других фронтах, международная поддержка и объединение страны.



Он поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Израиля, отметив, что находится с тем в постоянном контакте, а также других мировых лидеров.