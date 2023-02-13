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Нетаниягу пригласил премьер-министра Японии посетить Израиль
13.02.2023 16:51 Евгения Маркова

Нетаниягу пригласил премьер-министра Японии посетить Израиль

Офис премьер-министра Израиля сообщил, что Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
 
Кисида поздравил главу правительства Израиля со вступлением в должность и выразил соболезнования израильскому народу в связи с гибелью людей в терактах в Иерусалиме.
 
Лидеры подчеркнули важность дальнейшего развития двусторонних отношений и углубления сотрудничества в сферах экономики и безопасности, а также приветствовали установление 70 лет назад дипломатических отношений между Израилем и Японией.
 
Премьер-министр Нетаниягу пригласил главу правительства Японии посетить Израиль.
 

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