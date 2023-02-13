



Нетаниягу пригласил премьер-министра Японии посетить Израиль

Офис премьер-министра Израиля сообщил, что Биньямин Нетаниягу провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.



Кисида поздравил главу правительства Израиля со вступлением в должность и выразил соболезнования израильскому народу в связи с гибелью людей в терактах в Иерусалиме.



Лидеры подчеркнули важность дальнейшего развития двусторонних отношений и углубления сотрудничества в сферах экономики и безопасности, а также приветствовали установление 70 лет назад дипломатических отношений между Израилем и Японией.



Премьер-министр Нетаниягу пригласил главу правительства Японии посетить Израиль.

