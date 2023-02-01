



Нетаниягу: предыдущее правительство зависело от "Братьев-мусульман"

В интервью CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отверг сообщения о том, что его партнеры по коалиции Бен-Гвир и Смотрич являются экстремистами.



Нетаниягу назвал подобные заявления "невероятным лицемерием" и отметил, что предыдущее правительство зависело от "Братьев-мусульман".



По его словам прошлое правительство "зависело от одного партнера по коалиции, партии, которая была обязана "Братьям-мусульманам", которые настроены против геев, либералов, Запада, Америки и демократов".