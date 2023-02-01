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Нетаниягу: предыдущее правительство зависело от "Братьев-мусульман"
01.02.2023 09:36 Ольга Белозерова

Нетаниягу: предыдущее правительство зависело от "Братьев-мусульман"

В интервью CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отверг сообщения о том, что его партнеры по коалиции Бен-Гвир и Смотрич являются экстремистами.

Нетаниягу назвал подобные заявления "невероятным лицемерием" и отметил, что предыдущее правительство зависело от "Братьев-мусульман".

По его словам прошлое правительство "зависело от одного партнера по коалиции, партии, которая была обязана "Братьям-мусульманам", которые настроены против геев, либералов, Запада, Америки и демократов". 

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