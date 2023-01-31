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Нетаниягу предложил оппозиции "присоединиться"
31.01.2023 20:33 Евгения Маркова

Нетаниягу предложил оппозиции "присоединиться"

На фоне упорной борьбы оппозиции против судебно-правовой реформы министра юстиции Ярива Левина, премьер-министр Биньямин Нетаниягу появился на церемонии открытия компании "ADGD".

"Хорошо инвестировать в Государство Израиль, те, кто инвестирует — зарабатывают", — сказал Нетаньяху и обратился к оппозиции: "Я хочу сказать нашим политическим оппонентам — проигрывать выборы неприятно, такое бывает, и у нас тоже такое было. Предлагаю вам опомниться и расслабиться. Мы не должны превращать обиду в ущерб экономике Израиля".

Нетаньяху ясно дал понять, что "кампания запугивания", проводимая оппозицией, не сможет нанести вред экономике Израиля. 

"Это не поможет, экономика очень прочная, и сюда приходят умные инвесторы. Я предлагаю вам присоединиться к нам, поступить правильно — построить нашу экономику, продолжать развивать свободный рынок, и вместе мы обеспечим прекрасное будущее для граждан Израиля".

Эти слова сказаны на фоне утверждений представителей оппозиции, согласно которым экономика Израиля пострадает из-за реформы судебной системы. 

Коалиция усматривает в этом "кампанию запугивания", в результате которой экономике Израиля может быть нанесен ущерб, но не из-за правовой реформы, а скорее из-за сложной атмосферы, созданной противниками реформы.
 

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