



Нетаниягу ответил на критику со стороны оппозиции

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил на критику в адрес правительства со стороны оппозиции.



Это произошло на сегодняшнем заседании правительства.



"Наше правительство меняет правила игры. Мы делаем все, чтобы бороться с терроризмом", - сказал он.



Таким образом он ответил на критику со стороны Яира Лапида и Бени Ганца, которые обвинили правительство в слабости на фоне напряженности в сфере безопасности.



Нетаниягу подчеркнул, что только силы безопасности могут "мстить" за нападения, поскольку знают, что делают.



"Мы находимся в продолжающейся борьбе. К сожалению, терактов будет больше", — предупредил он.