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Нетаниягу ответил на критику со стороны оппозиции
27.02.2023 18:26 Алина Груднева

Нетаниягу ответил на критику со стороны оппозиции

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил на критику в адрес правительства со стороны оппозиции.

Это произошло на сегодняшнем заседании правительства.

"Наше правительство меняет правила игры. Мы делаем все, чтобы бороться с терроризмом", - сказал он.

Таким образом он ответил на критику со стороны Яира Лапида и Бени Ганца, которые обвинили правительство в слабости на фоне напряженности в сфере безопасности.

Нетаниягу подчеркнул, что только силы безопасности могут "мстить" за нападения, поскольку знают, что делают.

"Мы находимся в продолжающейся борьбе. К сожалению, терактов будет больше", — предупредил он.

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