



Ганц: Израилю грозит катастрофа

Израиль может столкнуться с катастрофой в сфере безопасности.



Такое мнение выразил председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц, обвинив некоторых членов нынешнего правительства в "подпитывании терроризма".



"Сегодня в Израиле нет правительства — царит хаос. Те, кого обвиняют в терроризме и подстрекательстве, сидят за правительственным столом, наносят ущерб интересам безопасности Государства Израиль", — сказал он.



По словам Ганца, он глубоко обеспокоен тем, что Израиль "сталкивается с катастрофой в сфере безопасности, а часть правительства разжигает терроризм".



"Нетаниягу втянул нас в сложную и опасную реальность в сфере безопасности", - констатировал он.

