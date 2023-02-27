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Ганц: Израилю грозит катастрофа
27.02.2023 16:56 Алина Груднева

Ганц: Израилю грозит катастрофа

Израиль может столкнуться с катастрофой в сфере безопасности.

Такое мнение выразил председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц, обвинив некоторых членов нынешнего правительства в "подпитывании терроризма".

"Сегодня в Израиле нет правительства — царит хаос. Те, кого обвиняют в терроризме и подстрекательстве, сидят за правительственным столом, наносят ущерб интересам безопасности Государства Израиль", — сказал он.

По словам Ганца, он глубоко обеспокоен тем, что Израиль "сталкивается с катастрофой в сфере безопасности, а часть правительства разжигает терроризм".

"Нетаниягу втянул нас в сложную и опасную реальность в сфере безопасности", - констатировал он.
 

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