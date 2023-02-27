



Лапид о хаосе в Хавара: анархия, правительство потеряло контроль

Лидер оппозиции Яир Лапид обвинил правительство Биньямина Нетаниягу в полной потере контроля в сфере безопасности.



Таким образом он прокомментировал беспорядки в Хавара.



"Через два месяца после создания "полностью правого" правительства, масштабы террористических атак увеличиваются, террористы поднимают головы, а армия растеряна и не понимает субординации", - сказал он.



Комментируя ситуацию в Хавара, он назвал беспорядки, в ходе которых в деревне были подожжены десятки домов и автомобилей, "полной анархией".



Лапид возложил вину за насилие со стороны поселенцев и шаткую ситуацию в сфере безопасности на правительство, в очередной раз назвав его "слабым".



"То, что произошло прошлой ночью, — это полная анархия. Эта анархия возникла из-за того, что в этом правительстве у каждого своя политика", - считает он, имея в виду разногласия между министрами.