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Нетаниягу: отказ выполнять приказы и подстрекательство недопустимы
19.03.2023 14:16 Ирина Демьянова

Нетаниягу: отказ выполнять приказы и подстрекательство недопустимы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил правительству в начале своего еженедельного заседания в воскресенье, что отказ выполнять приказы резервистов ЦАХАЛа и призывы к убийству израильских политиков и лидеров недопустимы.

“Мы не приемлем анархию. Звучат призывы к перекрытию дорог, к отказу [солдат выполнять приказы] и причинению вреда общественным деятелям ”, — сказал Нетаниягу. 

 “Мы не примем этого, и мы не примем насилие“, — подчеркнул он.

Резервисты не явились на тренировку в воскресенье из-за планов по пересмотру судебной системы , что, как они опасаются, разрушит израильскую демократию.

Нетаниягу сказал: “Я ожидаю, что комиссар [полиции] и полиция будут обеспечивать соблюдение закона, я ожидаю, что ШАБАК и прокуратура будут действовать решительно против тех, кто подстрекает к убийству министров и парламентариев или премьер-министра и его семьи. не закрывая глаза и не срезая углов”.

Начальник штаба ЦАХАЛа также должен бороться с отказом от приказов. 

“Вместо разжигания, призывов к анархии и оболванивания пропагандистских [телеканалов] должно быть предметное и достойное обсуждение правовой реформы. Мы восстановим баланс свободы действий и ответственности таким образом, чтобы сохранить основные права граждан Израиля без исключения”, — добавил он.



 

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