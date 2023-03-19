



Нетаниягу: отказ выполнять приказы и подстрекательство недопустимы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил правительству в начале своего еженедельного заседания в воскресенье, что отказ выполнять приказы резервистов ЦАХАЛа и призывы к убийству израильских политиков и лидеров недопустимы.



“Мы не приемлем анархию. Звучат призывы к перекрытию дорог, к отказу [солдат выполнять приказы] и причинению вреда общественным деятелям ”, — сказал Нетаниягу.



“Мы не примем этого, и мы не примем насилие“, — подчеркнул он.



Резервисты не явились на тренировку в воскресенье из-за планов по пересмотру судебной системы , что, как они опасаются, разрушит израильскую демократию.



Нетаниягу сказал: “Я ожидаю, что комиссар [полиции] и полиция будут обеспечивать соблюдение закона, я ожидаю, что ШАБАК и прокуратура будут действовать решительно против тех, кто подстрекает к убийству министров и парламентариев или премьер-министра и его семьи. не закрывая глаза и не срезая углов”.



Начальник штаба ЦАХАЛа также должен бороться с отказом от приказов.



“Вместо разжигания, призывов к анархии и оболванивания пропагандистских [телеканалов] должно быть предметное и достойное обсуждение правовой реформы. Мы восстановим баланс свободы действий и ответственности таким образом, чтобы сохранить основные права граждан Израиля без исключения”, — добавил он.







