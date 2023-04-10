



Нетаниягу обвинил предыдущее правительство в волне террора

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к нации сегодня вечером (в понедельник) по поводу недавней эскалации ситуации в области безопасности.



“Граждане Израиля, наша страна подвергается теракту. Этот теракт начался не сейчас. Во время предыдущей Песаха аналогичная провокация имела место на Храмовой горе. В прошлом году при предыдущем правительстве количество терактов удвоилось. “Предыдущее правительство подписало соглашение с “Хизбаллой”, по которому оно передало наши суверенные территории и газовые резервуары врагу, не получив ничего взамен. Оно заверило нас, что это соглашение о капитуляции отодвинет конфронтации с террористическими организациями”, — начал Нетаниягу.



“Но, как мы предупреждали, произошло прямо противоположное. Атаки только усилились, и наше сдерживание было повреждено. К сожалению, оно было повреждено еще больше, когда в последние месяцы наши враги интерпретировали призывы к сопротивлению как ослабление нашей национальной стойкости“, - добавил он.



Премьер-министр заявил: "Наш враг все слышит и видит, и они считают, что смогут напасть на нас, объединив террористические атаки из Ливана, Сирии и Газы. Теперь это наша вахта и наша ответственность, особенно моя. Я действую не безрассудно, а твердо, решительно и, прежде всего, ответственно. Мы отразим эти опасности и победим нашего врага. Мы делали это в прошлом и сделаем это и в этот раз".



"Мы работаем и многое делаем. Режим Асада заплатит тяжелую цену, если продолжит позволять действовать против нас [со своей территории]. Еще много предупреждений, но мы доберемся до всех террористов. Мы находимся в центре битвы", - сказал премьер-министр.

