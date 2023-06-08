



Нетаниягу обсудил с Блинкеном Иран: подробности разговора

Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который в настоящее время находится в Саудовской Аравии. Блинкен обсуждает с саудовскими лидерами возможное соглашение о нормализации отношений с Израилем, сообщает канцелярия премьера.



Звонок был якобы запланирован офисом Блинкена для того, чтобы министр проинформировал Нетаниягу о своих переговорах в королевстве Персидского залива, но в сообщении канцелярии премьер-министра нет прямого упоминания вопроса о нормализации отношений с Саудовской Аравией.



Вместо этого сообщается, что Нетаниягу выразил свою признательность за военное и разведывательное сотрудничество Израиля с США, "которое находится на рекордно высоком уровне".



Он также поблагодарил Блинкена за "откровенные дискуссии", которые состоялись на прошлой неделе в Вашингтоне между помощниками Нетаниягу и высокопоставленными чиновниками администрации Байдена по поводу иранского ядерного досье и расширения Соглашений Авраама.



Кроме того, Нетаниягу предложил развивать совместное израильско-американское сотрудничество в области искусственного интеллекта.



Нетаниягу и Блинкен много говорили об Иране на фоне растущих предположений о том, что администрация Байдена приближается к заключению временного соглашения с Тегераном, по которому Исламская Республика заморозит обогащение урана в обмен на некоторое ослабление санкций со стороны США.



Нетаниягу подтвердил свою позицию, что Иран не прекратит продвигать свою ядерную программу, даже если согласится возобновить ядерную сделку с США, сообщает офис премьера: "Никакая сделка с Ираном не обяжет Израиль, который сделает все, чтобы защитить себя".



