



Нетаниягу обратился к израильтянам в ожидании удара со стороны Ирана

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вечером, 13 апреля, на фоне ожидания атаки со стороны Ирана обратился к нации.



"Граждане Израиля, в последние годы, и особенно в последние недели, Израиль готовится к возможности прямой атаки со стороны Ирана. Наши системы обороны развернуты, мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в атаке. Государство Израиль сильно, ЦАХАЛ силен, народ силен", - сказал он.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам Нетаниягу, Израиль ценит поддержку США, Великобритании, Франции и других союзников.



"Я установил чёткий принцип: кто нас атакует, того атакуем мы. Мы будем защищать себя от любой угрозы с хладнокровием и решимостью. Я знаю, что и вы, граждане Израиля, сохраняете спокойствие. Я призываю вас следовать указаниям Гражданской обороны. Вместе мы выстоим, и с божьей помощью - вместе преодолеем всех наших врагов", - сказал он.