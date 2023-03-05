



Нетаниягу о высказываниях Смотрича

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал слова Бецалеля Смотрича об инциденте в Хавара.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Важно, что министр финансов Смотрич разъяснил, что у него не было намерения причинить вред невиновным или коллективного наказания. Я знаю его позицию, и она была отражена в его разъяснении. Никто из нас не бывает без ошибок, включая иностранных дипломатов. Политика Израиля ясна: бороться, атакуя террористов и сторонников терроризма, избегать причинения вреда невинным и коллективного наказания. До этого момента Палестинская администрация не осудила убийство двух замечательных братьев, покойных Игаля и Хиллеля Янив, и мне жаль, что в международном сообществе есть те, кто поспешил осудить Израиль, но еще не потребовал этого необходимого осуждения от палестинской администрации”.

