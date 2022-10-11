



Нетаниягу о соглашении с Ливаном: Это историческая капитуляция

Биньямин Нетаниягу снова обрушился с критикой в отношении соглашения Израиля и Ливана о морской границе.



Лидер оппозиции считает, что "это не исторические соглашение, а историческая капитуляция".



"Более десяти лет правительства под моим руководством не поддавались угрозам Насраллы – и мы не соглашались на войну. Пока не прибыл Лапид. В течение трех месяцев Лапид полностью подчинился всем требованиям "Хизбаллы". И как Лапид пытается оправдать капитуляцию?", – заявил Нетаниягу.



Кроме того, по его мнению, Яир Лапид не может остаться премьер-министром, если "пойдет на поводу у "Хизбаллы"".



"Он не сможет справиться с гонкой Ирана за ядерным оружием и с дестабилизацией мирового порядка после кризиса в Украине. Столкнувшись с массой угроз, с которыми сталкивается Израиль, новое уравнение, созданное Лапидом, в соответствии с которым на угрозы отвечает капитуляция, представляет собой стратегическую опасность для безопасности Израиля. Мы вернем Израилю сильное, опытное и ответственное руководство, которое восстановит сдерживание Израиля, и подчеркиваю, не втягивая его в ненужные авантюры, соглашения, унаследованные от левых правительств в прошлом. В это неспокойное время Израиль не может позволить себе дилетантское и слабое правительство. Нам хватило одного раза", – добавил Нетаниягу.