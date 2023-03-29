



Нетаниягу не хочет назначать Дихтера министром обороны: ищет решение

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не хочет назначать министра сельского хозяйства Ави Дихтера министром обороны после увольнения Йоава Галанта, и ищет другое решение, сообщает 12 канал.



Дихтер, бывший глава ШАБАК, рассматривался как фаворит на назначение на место Галанта, поскольку у него самый большой опыт работы в сфере безопасности среди нынешних депутатов “Ликуда”.



Но как сообщает 12 канал, Нетаниягу обеспокоен тем, что Дихтер не будет поддерживать его планы по нанесению удара по Ирану, и ищет альтернативы.

Дихтер также, похоже, исключил себя из участия в выборах ранее в тот же день, сделав заявление, призывающее найти способ восстановить Галанта в должности.



Офисы Нетаниягу и Галанта искали способы примирить их и, возможно, пойти на компромисс, чтобы оставить Галанта на посту, если он принесет извинения. С тех пор Нетаниягу приказал приостановить действие законодательства, чтобы обеспечить диалог.



Одно из предложений заключалось в том, чтобы Галант остался на посту министра обороны, но ушел в отставку с поста депутата от “Ликуда” в Кнессете.



Нетаниягу также встречался с другими кандидатами на эту должность, в том числе с министром экономики Ниром Баркатом.

