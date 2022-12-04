



Нетаниягу: не допущу ущемления прав ЛГБТ в Израиле

Биньямин Нетаниягу пообещал не допустить ущемления прав ЛГБТ-сообщества в Израиле, когда станет премьер-министром.

Об этом он сказал в эфире программы "Встреча с прессой" на телеканале NBC.

"Я собираюсь защитить израильскую демократию, я собираюсь принести мир, и я собираюсь остановить Иран. Это то, ради чего я возвращаюсь, и это то, что я обязуюсь сделать", — сказал Нетания.

Он также сомневается, что будут какие-либо изменения в Законе о возвращении. Помимо прочего, Нетаниягу пообещал заняться вопросом оказания военной помощи Украине.

"Это один из вопросов, который я собираюсь поднять. Он требует тщательного рассмотрения", - отметил он.