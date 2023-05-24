



Нетаниягу: мы постоянно удивляем Иран и оппозицию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вечером во вторник созвал 64 депутата и министров от коалиции для подготовки к утверждению государственного бюджета на пленуме Кнессета. Голосование, которое продлилось несколько часов и завершилось сегодня.



Нетаниягу сказал, что "правительство принимает ответственный бюджет", добавив, что его правительство продолжит бороться со стоимостью жизни, и обратился к оппозиции: "Не надейтесь — это правительство отработает свои четыре года".



Нетаниягу поблагодарил представителя правительства и Кнессета, министра Дуди Амсалема, председателя коалиции Офира Каца и министра финансов Бецалеля Смотрича за их работу по принятию государственного бюджета. "Я сказал оппозиции - не надейтесь - мы действительно принимаем бюджет, и мы всегда удивляем".



"Мы также делаем сюрпризы в области внутренней безопасности. Мы создадим национальную гвардию, о которой так много говорил Итамар Бен-Гвир. Кто бы ни говорил, что этого не произойдет - это произойдет. Мы принимаем ответственный бюджет, который поддерживает экономические рамки, а также получает похвалу от рейтинговых агентств", - сказал премьер-министр.



"Мы также постоянно удивляем Иран", - добавил он.



Перед встречей коалиции министр финансов Бецалель Смотрич сказал: "Бюджет будет принят, а вместе с ним будет много хороших новостей для развития экономики и снижения стоимости жизни. Начиная с завтрашнего дня. в Государстве Израиль есть двухлетний бюджет".



"В период глобальных экономических потрясений мы обеспечиваем стабильность и уверенность в экономике с помощью ответственного и профессионального бюджета, который позволяет нам бороться со стоимостью жизни и ростом цен последних лет и проводить реформы и изменения, в которых нуждается Государство Израиль.", - добавил он.