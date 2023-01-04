



Нетаниягу и Охана хотят сместить секретаря Кнессета

Нетаниягу и Охана изучают возможность смещения секретаря Кнессета Дана Марзука, который был избран на эту должность около 10 месяцев назад через комиссию, созданную предыдущим спикером Кнессета Мики Леви.Они считают, что он близок к Еш Атид.



В Ликуде поинтересовались типом контракта, который подписал Марзук, чтобы изучить, можно ли его сместить. В любом случае, этот шаг должен будет пройти через президиум Кнессета, где коалиция имеет большинство, но участвуют все фракции Кнессета.



Марзук был избран секретарем Кнессета вместо Йорданы Мелер-Горовиц, которая занимала эту должность 12 лет. До этого он работал в юридическом отделе Кнессета и был помощником юридического советника Эяля Янона.



Это очень необычное событие, потому что никогда еще не увольняли секретаря Кнессета, который после вступления в должность становится государственным, а не политическим деятелем. Это также беспрецедентный случай отстранения секретаря Кнессета от должности менее чем через год работы. Например, Мелер-Горовиц, начавшая свою карьеру в Ликуде, продолжала занимать свою должность при других правительствах - вплоть до выхода на пенсию.



На сегодняшний день назначены 8 секретарей Кнессета - включая Марзука. Секретарь не является ни членом Кнессета, ни политическим деятелем. Он выполняет административную роль, которая должна обеспечивать обслуживание всех фракций палаты, отвечать за административное управление Кнессетом, консультировать спикера по вопросам устава Кнессета, процедур, списка выступающих и справедливого отношения к правам всех фракций.