



Нетаниягу и Макрон обсудят иранский вопрос и расширение соглашений Авраама

Предметом обсуждения завтрашней встречи в Париже премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента Франции Эммануэля Макрона будет остановка ядерной программы Ирана.



Они также обсудят пути расширения соглашений Авраама, поскольку Франция проявляет интерес к более значительной роли на Ближнем Востоке.

В последний раз два лидера встречались в Иерусалиме в январе 2020 года.



Нетаниягу, который будет находиться во Франции с четверга до вечера субботы, также встретится с представителями финансового сектора Франции и лидерами еврейской общины.



