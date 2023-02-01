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Нетаниягу и Макрон обсудят иранский вопрос и расширение соглашений Авраама
01.02.2023 20:40 Евгения Маркова

Нетаниягу и Макрон обсудят иранский вопрос и расширение соглашений Авраама

Предметом обсуждения завтрашней встречи в Париже премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента Франции Эммануэля Макрона будет остановка ядерной программы Ирана.

Они также обсудят пути расширения соглашений Авраама, поскольку Франция проявляет интерес к более значительной роли на Ближнем Востоке.
В последний раз два лидера встречались в Иерусалиме в январе 2020 года.

Нетаниягу, который будет находиться во Франции с четверга до вечера субботы, также встретится с представителями финансового сектора Франции и лидерами еврейской общины.

 

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