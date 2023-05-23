



Нетаниягу и Герцога пригласили на климатическую конференцию ОАЭ в Дубай

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян и вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум в понедельник направили официальные письма премьер-министру Биньямину Нетаниягу и президенту Ицхаку Герцогу, пригласив их принять участие в Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP28), которая состоится в Дубае в ноябре этого года.



Письма были доставлены послом Объединенных Арабских Эмиратов в Государстве Израиль Мохамедом Аль-Хаджа. Посол передал приветствия шейха Мохаммеда бин Заида и шейха Мохаммеда бин Рашида, а также их пожелания дальнейшего прогресса, мира и процветания Израилю и его народу.



Нетаниягу поблагодарил посла Аль-Хаджа за приглашение.



Эта поездка станет первым визитом Нетаниягу в Эмираты.