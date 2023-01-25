



Нетаниягу и Галант наблюдают за масштабными военными учениями

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант посетили командный штаб ВВС Израиля, чтобы понаблюдать за масштабными израильско-американскими военными учениями Juniper Oak 2023.



Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.



"Учения представляют собой неоспоримое стратегическое партнерство между Израилем и Соединенными Штатами и являются еще одним шагом в наращивании израильской военной мощи. Израиль всегда будет защищать себя самостоятельно, но, конечно же, приветствует усиление сотрудничества с нашим великим союзником", — отметил Нетаниягу.



По данным израильских СМИ, совместные военные учения рассматриваются как сигнал Ирану.