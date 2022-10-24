



Нетаниягу: Атаки дронов на Украину — это пример того, что Иран готовит нам

Выступая на канале Fox News, лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил о возможной готовности вооружить Украину против России в случае своего избрания на пост премьер-министра в следующем месяце.



Комментарии Нетаниягу перекликаются с его позицией, изложенной в недавнем интервью USA Today, в котором он сказал, что “изучит ее, когда вступит в должность”.



Во время воскресного интервью Нетаниягу сослался на использование Россией иранских беспилотников-камикадзе против Украины, предупредив, что, если санкции в отношении Тегерана будут сняты, угроза применения таких беспилотников против Израиля резко возрастет.



“Это смертоносное оружие, и его используют не так, как следует, то есть для нападения на мирных жителей. Те, кто выступал за ядерную сделку с Ираном, могут представить себе, что их ждет, и мы все почувствуем это”, – сказал Нетаниягу.



Председатель “Ликуд” сказал, что вопрос о продаже оружия Украине “это не простой вопрос”, но пообещал серьезно рассмотреть такие поставки. Нетаниягу отверг заявление о том, что Израиль “встал на сторону России”, но намекнул, что, если он будет избран премьер-министром на выборах 1 ноября, то может изменить политику правительства по отношению к поставкам вооружения Украине.