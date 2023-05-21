



Нетаниягу – Аббасу: Город Давида, был здесь 3000 лет назад

Еврейский народ жил в Иерусалиме тысячи лет и будет жить еще тысячи, заявил в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаниягу, отвечая на недавнее заявление президента ПА Махмуда Аббаса о том, что Израиль лжет о своих исторических связях с городом.



“Несколько дней назад Аббас сказал в ООН, что еврейский народ не имеет никакого отношения к Храмовой горе и что восточный Иерусалим является частью Палестинской автономии”, – сказал Нетаниягу. “Следует довести до его сведения, что мы проводим особое заседание кабинета в честь Иерусалима у подножия Храмовой горы, на которой царь Соломон построил Первый Храм еврейского народа, и сердце исторического государства Израиль, Город Давида, был здесь 3000 лет назад”.



Премьер-министр сделал это заявление на заседании кабинета министров в тоннелях Западной стены, посвященном Дню Иерусалима, отмечавшемуся в прошлый четверг.



Аббас заявил на мероприятии ООН в честь “Дня Накбы”, что право собственности на Стену Плача и Храмовую гору принадлежит “исключительно и только одному исламскому вакфу”.



“На протяжении 100 поколений евреи выражали особую тоску нашего народа по Иерусалиму в трех молитвах в день и под каждым свадебным балдахином”, – добавил Нетаниягу.

