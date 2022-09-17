



Нэнси Пелоси прибыла в Армению

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Армению. Сообщается, что ее визит продлится до 19 сентября.



"Спикер Палаты представителей Пелоси проведет пресс-конференцию, возложит венок к Мемориалу памяти жертв Геноцида армян и выступит с речью в Центре искусств "Гафесчян". Выступление будет доступно в прямом эфире на сайте www.speaker.gov/newsroom.

Спикер Пелоси коснется тесного сотрудничества между нашими двумя странами, которое основано на общих ценностях и давних связях между нашими народами.

В состав делегации входят председатель Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США Фрэнк Палоне и члены Палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер",- говорится в сообщении посольства США в Армении.