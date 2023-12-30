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Немецкий генерал: возможности России были недооценены
30.12.2023 01:26 Алина Груднева

Немецкий генерал: возможности России были недооценены

Германия недооценила возможности России наращивать мощности военно-промышленного комплекса, вопреки западным санкциям.

По данным Süddeutsche Zeitung, такое заявление сделал генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

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"В Бундесвере не предполагали, что в России преуспеют в том, что мы сейчас четко наблюдаем: они наращивают свой военно-промышленный комплекс, расширяют его, увеличивают производственные мощности, несмотря на жесточайший режим санкций", - подчеркнул он.

По словам генерала, на Западе не учли, что РФ будет обходить санкции при помощи поставок из КНДР, Китая и других стран.

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