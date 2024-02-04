



Не за себя: в Латвии сказали, за что борется Украина

Необходимо ускорить предоставление помощи Украине, поскольку страна борется с Россией ради того, чтобы западные страны могли продолжить вести мирный образ жизни.



По данным издания "Голос Америки", такое заявление сделала спикер сейма Латвии Дайгу Миериня.



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"Украина борется за то, чтобы у нас была мирная жизнь, чтобы наши дети ходили в школу и учились там, чтобы мы ходили на работу и занимались своими делами. Украинцы платят высокую цену, чтобы мы имели эти возможности. И поэтому хочу подчеркнуть, что война за Украину - это борьба за мир во всем мире", - подчеркнула она.



По словам спикера латвийского парламента, помимо ускорения оказания помощи Украине, нужно ввести жесткие санкции, которые привлекут РФ к ответственности за военные преступления. Также она настояла на необходимости конфискации российских активов для восстановления Украины.



"Мы уже много лет предупреждаем страны Европы и другие страны мира, что Россия представляет угрозу. Путин всегда использовал силу для достижения своих целей. Россию сравнивают с раком, но мы уверены, что Россия - хуже рака. Щупальца РФ распространяются по всему миру. Граждане России живут везде и распространяют хаос", - предупредила она.