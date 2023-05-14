



Не коронавирус: : В России подтвердили болезнь Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже пятый день не появляется в публичном пространстве. О его состоянии или местонахождении официально ничего не известно, а СМИ писали, что Лукашенко заболел.



Теперь болезнь Лукашенко подтвердил заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин. В комментарии изданию “Подъем” он заявил, что “там ничего такого сверхъестественного нет», это “не коронавирус” и “человек просто заболел”.



В пресс-службе Лукашенко официально ничего не сообщают, а неофициально говорят, что президент работает с документами.