



Названа самая большая ошибка Меркель

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" был самой большой ошибкой правительства бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.



Такое мнение в интервью Welt am Sonntag выразил ее советник по внешнеполитическим вопросам, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.



"В 2015 году федеральное правительство приняло решение в пользу проекта немецко-российского трубопровода, потому что после аварии на реакторе в Фукусиме, в Японии, Германия хотела отказаться от ядерной энергии, а российский газ был самым быстрым и дешевым решением", - подчеркнул он.



По словам Хойсгена, политики в ФРГ в тот момент недооценили ситуацию, согласно которой стране грозила газовая зависимость от РФ.



Он подчеркнул, что Германия имеет моральное обязательство поддерживать Украину в нынешней войне.



"Путин рассчитывает на уменьшение экономической и военной поддержки Украины со стороны США и Европы", - добавил он.