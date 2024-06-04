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НАТО создает план переброски войск в Европу на случай войны с РФ, - СМИ
04.06.2024 15:09 Алина Груднева

НАТО создает план переброски войск в Европу на случай войны с РФ, - СМИ

НАТО разрабатывает план размещения американских войск в Европе на случай войны с Россией.

Об этом говорится в материале информационного агентства The Telegraph.

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"Американские солдаты высадятся в одном из пяти портов и будут направлены по заранее запланированным логистическим маршрутам, чтобы противостоять возможному нападению Москвы", - сообщили представители альянса журналистам.

В частности, создаются несколько сухопутных коридоров, которые при необходимости заменят основной. Таким образом, военные смогут высадиться в порту Роттердама. Их перебросят в Польшу через территорию Нидерландов и Германии по железным дорогам.

Уточняется, что такой план разрабатывается из-за предупреждений о том, что западные правительства должны подготовиться к потенциальному конфликту с РФ в ближайшие 20 лет.

Логистические маршруты стали ключевым приоритетом после того, как лидеры стран-членов НАТО на саммите в Вильнюсе согласились подготовить 300 тысяч военнослужащих, которые будут находиться в состоянии повышенной боевой готовности для защиты альянса.

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