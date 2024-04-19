



НАТО считает законными удары Украины по военным целям на территории РФ

Североатлантический Альянс считает законными удары, которые Украина наносит по военным целям в глубине территории России.



Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, альянс продолжит поставлять Украине необходимую помощь для защиты от российской агрессии.



"Украина имеет право защищаться. Это значит, что она может на легитимной основе наносить удары по военным целям за пределами своей территории, а также сбивать российские боевые самолеты", - отметил он.