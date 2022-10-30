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НАТО - Путину: прекратите продовольственный шантаж
30.10.2022 16:27 Алина Груднева

НАТО - Путину: прекратите продовольственный шантаж

НАТО призывает Россию немедленно возобновить зерновое соглашение при посредничестве ООН с Украиной. 

 
Соответствующее заявление сделала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
 
"Президент Путин должен прекратить использование продуктов питания в качестве оружия и положить конец своей незаконной войне с Украиной", — сказала она.
 
Лунгеску призвала Москву пересмотреть свое решение о приостановке участия в зерновой инициативе, что позволит продовольствию добраться до тех, кто в нем больше всего нуждается.
 
"Этот экспорт помог снизить цены на продукты питания во всем мире", — добавил Лунгеску.

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