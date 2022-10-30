



НАТО - Путину: прекратите продовольственный шантаж

НАТО призывает Россию немедленно возобновить зерновое соглашение при посредничестве ООН с Украиной.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Президент Путин должен прекратить использование продуктов питания в качестве оружия и положить конец своей незаконной войне с Украиной", — сказала она.

Лунгеску призвала Москву пересмотреть свое решение о приостановке участия в зерновой инициативе, что позволит продовольствию добраться до тех, кто в нем больше всего нуждается.

"Этот экспорт помог снизить цены на продукты питания во всем мире", — добавил Лунгеску.