



НАТО проведет масштабные учения в сфере кибербезопасности в Эстонии

Как сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг на конференции по кибербезопасности в Италии: "Киберпреступность может привести в действие нашу статью о коллективной обороне, статью 5. Основу нашей коллективной обороны. Когда нападение на одного союзника является нападением на всех. Информационное пространство — это теперь область операций, равная наземным, морским, воздушным и космическим. И ряд союзников предложили использовать свои национальные ресурсы кибербезащиты".



По словам генсека, в конце текущего месяца в Эстонии пройдут масштабные тренировки киберспециалистов НАТО под названием Cyber Coalition. Это самые масштабные учения в области информационных технологий в мире, которые Альянс регулярно организовывает. В них примут участие сорок союзников, а целью станет отработка защиты от широкого спектра кибернетических атак.



Столтенберг добавил, что члены НАТО выполнили обязательство по дополнительному инвестированию в сферу кибербезопасности. Союзники также улучшили навыки своих специалистов для реализации национальных стратегий обороны в информационном пространстве.