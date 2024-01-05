



Насралла захотел "вернуть ливанские территории"

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла прокомментировал переговоры при посредничестве США относительно сухопутной границы между Ливаном и Израилем.



Соответствующее заявление он сделал во время видеообращения к нации 5 января.



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"Теперь у нас есть возможность вернуть ливанские территории, захваченные Израилем, такие как фермы Шебаа, благодаря нашей позиции относительно Газы и ее народа. Но любые разговоры об этом должны происходить только после окончания войны в Газе. Газа, и это наша официальная позиция", - сказал он.



Насралле привиделось, будто Израиль "готов уступить территорию" Ливану в обмен на соглашение, которое разрешит спор относительно сухопутной границы.