



Насралла: Соглашение о морских границах – великая, но неполная победа

Лидер “Хизбаллы” Хасан Насралла подтвердил в субботу вечером, 29 октября, что соглашение о морской границе с Израилем является “великой исторической победой” Ливана, но признал, что Бейрут не добился исполнения всех своих требований.



Он особо напомнил о “линии буев”, до сих пор являющейся предметом разногласий между двумя странами.



“Как мы уже говорили, это большое историческое достижение для Ливана, его народа и его сопротивления”, — сказал Насралла. “Некоторые ночи мы действительно были на грани войны. Вот какой была атмосфера переговоров”.



По соглашению морское месторождение "Кариш" полностью находится в израильских водах. Ливан, со своей стороны, будет иметь полные права на разведку и разработку месторождения "Кана" на северо-востоке, часть которого находится в израильских территориальных водах. Но ”Израиль получит вознаграждение” от компании, управляющей Кана, “за свои права на месторождение”.



После завершения подписания в четверг, 27 октября, Насралла сказал в своей речи, что сделка “представляет собой большую победу Ливана”, и объявил, что его партия прекратила “режим чрезвычайных действий” против Израиля.



“Главное для нас – это результаты. Мы объективно считаем, что Ливан в этой последней битве добился всего, чего хотел, за исключением одного нерешенного вопроса”, – добавил Насралла в своей субботней речи.



“Все еще есть небольшой участок в 2,5 км², который оккупирован противником и принадлежит нашим территориальным водам. Долг Ливана работать над освобождением этого района. Если говорят, что Ливан получил 95 процентов того, что хотел, это не преувеличение”.



Затем Насралла прокомментировал политические последствия соглашения о морской границе. Он еще раз отрицал любую нормализацию отношений с Израилем.

“Ливан не дал никаких гарантий безопасности”, – заявил лидер “Хизбаллы”.